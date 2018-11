“Temporali in corso su Sardegna centro-occidentale e sud-occidentale”. Questi gli aggiornamenti in tempo reale degli esperti.

Il sole è riuscito a fare capolino per un brevissimo periodo, ma è ancora in corso l’allerta della protezione civile, fino alla mezzanotte di oggi: c’è ancora la possibilità di rovesci, localmente intensi in tutta l’Isola. Occhi puntanti ancora su Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Logudoro.

Per sabato tempo variabile, con residui annuvolamenti più consistenti sulla fascia orientale laddove non escludiamo la possibilità di qualche isolata pioggia. Poi si apriranno le porte al miglioramento, con l’Alta Pressione che a partire da domenica prenderà il sopravvento portando stabilità e temperature in forte rialzo per gran parte della prossima settimana.

