I dipendenti Air Italy aderenti alle sigle sindacali Cgil, Ugl e Uil hanno scioperato per quattro ore questa mattina, dalle 10 alle 14, per protestare contro la mancata convocazione da parte dell’azienda per la discussione sul rinnovo del contratto, che scadrà nel luglio del prossimo anno.

All’aeroporto internazionale “Costa Smeralda” di Olbia non si sono registrati disagi per i passeggeri, perché in quella fascia oraria non era in programma alcun volo. Air Italy, in previsione dello sciopero di oggi aveva già da tempo annullato i due voli di metà mattinata per Linate e Fiumicino, in modo da non causare problemi ai propri utenti. I sindacati, da parte loro, rivendicano “la necessità e urgenza di avviare le trattative per il rinnovo del contratto”, come dicono. Al momento ai dipendenti dell’ex Meridiana sono applicate le condizioni aziendali frutto di un accordo del 2016: i rappresentanti dei lavoratori premono per “l’adozione del contratto nazionale di categoria”.

