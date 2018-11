Sono stati polverizzati in due ore 180 mila biglietti per i quattro concerti di Vasco Rossi, in programma il prossimo giugno (1, 2, 6 e 7) allo stadio San Siro di Milano.

Dato l’elevata richiesta, sono stati annunciati altri due concerti per l’11 e il 12 giugno, sempre a San Siro (vendita ufficiale al via dalle 13 di martedì 13 novembre).

Il 18 e 19 giugno il Komandante è atteso a Cagliari.

