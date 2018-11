Nel corso della notte i Carabinieri di Dorgali (Nu), insieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro, sono intervenuti per l’incendio ad un furgone. Le fiamme hanno quasi distrutto il mezzo. L’incendio è stato spento grazie al tempestivo intervento dei pompieri, senza non poche difficoltà, riuscendo così ad evitare ulteriori danni e ben più gravi conseguenze. Non si registrano feriti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nessuna ipotesi viene tralasciata.

