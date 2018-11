“Ringrazio il Gruppo e Matteo Salvini per la stima e la fiducia che mi ha dimostrato nel designarmi in un consesso di così grande rilevanza e interesse”. Lo scrive su Facebook il senatore del Psd’Az-Lega, Christian Solinas, chiamato dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati a far parte della Commissione bicamerale Antimafia.

Il segretario del Psd’Az è il primo sardo che vi ritorna dopo l’ex ministro dell’Interno Beppe Pisanu, che nella XVI legislatura fu nominato presidente. Solinas è in pole position per ricevere dal leader leghista l’investitura per guidare la coalizione di centrodestra in vista delle regionali di febbraio. Salvini sarà infatti in Sardegna il 22 e il 23 settembre.

E, proprio il 23 dovrebbe intervenire al congresso del Psd’Az a Cagliari, occasione unica per indicare in Solinas il candidato governatore. Neanche un’eventuale nomina alla presidenza della commissione Antimafia farebbe desistere il senatore sardista dall’accettare il ruolo di capo dello schieramento.

