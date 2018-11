Incidente stradale questo pomeriggio in viale Merello.

Per cause ancora in fase di accertamento, un cagliaritano 64enne, alla guida di una moto, arrivato in prossimità dell’incrocio con la via Don Bosco ha perso il controllo del veicolo cadendo sull’asfalto.

Sono in corso anche gli accertamenti per verificare il coinvolgimento ed eventuali responsabilità di un altro veicolo con il quale, però, la moto non si scontrata.

Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, all’ospedale Santissima Trinità con una probabile frattura alla gamba destra.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge coadiuvata dai Carabinieri per la viabilità.

Commenti

comments