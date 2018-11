La politica regionale e locale in campo per scongiurare la chiusura del Policlinico Sassarese. Il vice presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Edoardo Tocco lancia un appello perché “si blocchi la procedura di revoca dell’accreditamento per il Policlinico Sassarese.

Annunciando anche un sopralluogo del parlamentino all’interno del presidio, l’esponente di Forza Italia auspica che la Regione “possa adottare ogni intervento per il proseguimento dell’attività nella struttura. Il Policlinico è un polo sanitario di riferimento per il Nord Sardegna – osserva – Duecento dipendenti, tra medici, infermieri e amministrativi finirebbero nel calderone della procedura di licenziamento. Il parlamentino deve indicare una strategia per uscire dal pantano e rilanciare l’attività della struttura, con gli interventi di messa in sicurezza dell’impianto”.

Anche il Pd sassarese prende posizione con il Circolo Enrico Berlinguer di Sassari che esprime “sincera preoccupazione per la difficile situazione che il Policlinico e il suo personale stanno vivendo. La struttura sanitaria – sottolineano gli esponenti dem – è stata ed è un punto di riferimento per la cittadinanza sassarese e non solo. Le persone, circa duecento, che vi lavorano con grande professionalità, meritano che la vicenda relativa all’accreditamento possa trovare la più rapida soluzione per favorire il piano di rilancio che è allo studio”.

