Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari nel pomeriggio di oggi, sabato 10 novembre, per soccorrere e recuperare un cane caduto all’interno di un fossato profondo circa tre metri e mezzo.

L’intervento è avvenuto in via Bainsizza a Cagliari, dopo la chiamata alla Sala operativa, dove è stata inviata tempesivamente la squadra terra di pronto intervento “4A”, del distaccamento cittadino Portuale di Cagliari, che ha effettuato il recupero dell’animale e dato in consegna ai proprietari, sano e salvo.

