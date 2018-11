I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti per un incendio divampato alle 21 circa in una ex scuola in disuso e in stato di abbandono e degrado, in via Flumentepido a Cagliari.

La Sala operativa del 115 ha ricevuto varie chiamate a causa del fumo che fuoriusciva dalla struttura, e ha tempestivamente inviato una squadra di Pronto intervento, intervenuta con un’autopompa serbatoio supportata da un’autobotte pompa e un autofurgone autorespiratori, per un totale di tre automezzi e otto unità operative.

I vigili all’arrivo hanno provveduto a spegnere le fiamme, che si sono sviluppate in un grosso cumulo di masserizie nella tromba della scala della struttura. Successivamente gli operatori hanno verificato che non vi fossero persone all’interno nei vari piani dello stabile, e infine si è provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica di alcuni focolai.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari.

Commenti

comments