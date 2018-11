Nottata si incendi a Cagliari e hinterland. Le squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale sono intervenute per spegnere le fiamme divampate nella scuola abbandonata di via Flumentepido, in città. Gli operatori, all’arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme che si sono sviluppate in un grosso cumulo di masserizie nella tromba della scala della struttura, successivamente gli operatori hanno verificato che non vi fossero persone all’interno nei vari piani dello stabile, e infine si è provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica di alcuni focolai.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma possibile che le fiamme siano sfuggite al controllo di alcuni senzatetto che hanno acceso il fuoco per riscaldarsi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari.

Altro intervento alle 3 nella via Gian Battista Vico a Quartu Sant’Elena (Ca), per l’incendio di alcune autovetture, in uno spazio di sosta adibito a parcheggio condominiale. Due le auto completamente coinvolte dalle fiamme, una terza danneggiata, grazie al tempestivo intervento della squadra di Pronto intervento, che ha evitato inoltre, la propagazione dell’incendio ad altre auto, e alla struttura della palazzina adiacente.

I vigili del fuoco hanno effettuato tutte le verifiche e rilievi, per risalire alle cause del rogo, ancora in fase di accertamento, ma di probabile origine dolosa. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Quartu Sant’Elena, per i controlli, e accertamenti del caso.

