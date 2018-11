A causa dell’incidente mortale di questa mattina, nel quale ha perso la vita un motociclista e altre due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra un’auto e una moto, la strada statale 554 ‘Cagliaritana’, è momentaneamente chiusa al traffico al km 10,160 nei pressi di Quartucciu, in direzione con l’innesto con la statale 130 (km 2,700 Cagliari).

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica dell’incidente, la rimozione dei veicoli incidentati e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza.

Commenti

comments