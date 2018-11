I carabinieri hanno denunciato 2 persone, P.a. 45 anni e C.d. e 34 anni, entrambi originari di Carbonia ma residenti a Piscinas, per porto illegale di armi.

I due, fermati nella serata dell’8 novembre lungo la sp70 tra località Barriu di Santadi, a bordo di una Fiat punto, sono stati perquisiti dai carabinieri della stazione di Santadi.

I militari hanno ritrovato all’interno dell’auto, nascosti nel pannello di rivestimento in plastica tra l’abitacolo e la carrozzeria, due fucili da caccia e cartucce, che avevano regolarmente denunciato alla stazione di Giba, ma per i quali avevano il porto d’armi non in regola.

Inoltre, uno dei due veniva sorpreso con 2 grammi di stupefacente di tipo cannabis.

Commenti

comments