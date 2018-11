Predda Niedda? “Un Far West a un passo dalla città, dove il fenomeno della prostituzione dilaga fra buio e insicurezza”. Lo affermano i due consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle, Desiré Manca e Maurilio Murru, che hanno presentato un esposto per chiedere l’intervento di chiunque debba farsi carico del problema. Fin qui ci avevano provato con un’interrogazione in consiglio, per chiedere che l’amministrazione se ne occupasse.

“Dopo aver più volte portato l’argomento all’attenzione dell’aula, siamo costretti a presentare un esposto per segnalare a chi di competenza lo stato di totale abbandono, degrado e insicurezza dalle prime ore della sera”, denunciano i due grillini. “In questo periodo inizia a far buio alle 17 – aggiungono – e la zona viene presidiata dalle prostitute e da chi ne gestisce il giro”, dicono Desiré Manca e Maurilio Murru, che segnalano “spazi senza illuminazione, strade completamente al buio e ragazze molto giovani che occupano tutti gli incroci, nascoste dalla scarsa visibilità”. Per il Movimento Cinque Stelle “la situazione permane ormai da troppo da tempo, è incredibile che nessuno intervenga”, insistono i due.

Ecco perché “non ci potevamo esimere dal manifestare disappunto e lanciare un grido di aiuto rivolto a tutte le autorità competenti”, spiegano. “Abbiamo presentato una richiesta di intervento urgente al prefetto al questore di Sassari, al capo della squadra mobile, al comandante della polizia municipale, al sindaco e al comandante provinciale dei carabinieri – concludono – tutti sono informati del fatto che ci sono delle ragazzine lasciate sole, in strada, al buio, e abbandonate al loro destino, davanti allo sguardo indifferente di tutti”.

