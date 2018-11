Lotta al precariato e incremento del personale: per far fronte alla carenza di personale che, a causa del blocco del turn over degli ultimi anni, affligge diversi reparti dei presidi ospedalieri dell’area metropolitana di Cagliari e dei distretti periferici, la Asll di Cagliari ha avviato le procedure di assunzione per 44 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, di cui 5 ostetriche, 15 operatori socio sanitari e 24 infermieri.

A questi, si aggiungono le 16 stabilizzazioni di personale che già operava nell’Area di Cagliari, di cui 4 ostetriche, 5 infermieri e 7 operatori socio sanitari e che da ora avranno un contratto a tempo indeterminato.

“Il processo di stabilizzazione si inserisce nel percorso, avviato dalla Ats, per il superamento del precariato – dice il direttore Assl Cagliari Luigi Minerba – Grazie a questa nuova immissione di personale potremo garantire condizioni di lavoro migliori per i dipendenti e assicurare una qualità più elevata dell’assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri”.

