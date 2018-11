Secondo TMZ, il chitarrista degli Aerosmith, Joe Perry, è stato ricoverato ieri sera in ospedale dopo essersi esibito con Billy Joel a New York City. Perry aveva appena finito di suonare “Walk This Way” con Joel al Madison Square Garden ed era tornato nel suo camerino. La fonte vicina al musicista ha rivelato al sito che Joe è collassato ed è stato trasportato su una barella in ospedale.

