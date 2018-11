“Le accuse di Renato Soru sono quantomeno inopportune e ingiustificate”. E “sono inaccettabili gli attacchi fuori casa contro il presidente Pigliaru e contro tutta la maggioranza che lo sostiene”. Così Franco Sabatini, vicesegretario del Partito Democratico della Sardegna, replica alle accuse mosse dall’europarlamentare del Pd in vista delle prossime elezioni regionali.

“Il Pd sardo ha avviato da tempo la conferenza programmatica con dibattiti e confronti aperti a tutti organizzati in tutta l’Isola: lo scopo è quello di individuare una proposta di rinascita e sviluppo, proprio partendo dall’analisi costruttiva degli errori del passato – aggiunge – Penso che chiunque ritenga di dover fare, in maniera costruttiva, degli appunti su eventuali sbagli commessi e desideri proporre delle soluzioni di rottura, debba farlo in quella sede”. Secondo Sabatini “all’interno di una formazione politica, ci sono spazi per tutte le diverse anime: si può discutere, ragionare insieme, trovarsi d’accordo e anche dissentire sulle posizioni altrui, ma non può prevalere un sentimento di risentimento che sfocia nel rancore. La politica non può vivere né di risentimento, né di rancore”.

