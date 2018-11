I campionati italiani per cinture rosse del Taekwondo della Federazione WT CONI ancora una volta hanno visto una grande partecipazione, con 526 atleti, 169 team e 186 ufficiali di gara. Per il team del Centro Taekwondo Capoterra, allenato da Roberto Cardia, sono stati tre gli atleti ad aver calpestato l’ottagono di gara del Palaprometeo Rossini di Ancona.

Aurora Pinna, di 12 anni, è la diventata la neo campionessa italiana, vincendo la finale al primo dei tre round per abbandono dell’avversaria con il punteggio di 20 a 2, aggiudicandosi così il titolo che premia un anno di accurata preparazione e impegno.

Yuri Cara 17 anni,alla sua prima esperienza nel Taekwondo WT CONI nazionale, è stato costretto al ritiro per un infortunio all’occhio che non gli ha permesso di continuare l’incontro, per lui un quarto posto.

Il 12enne Simone Garioni, quarto posto e podio sfiorato, ha caparbiamente gestito il match, compromesso poi da un ingenuità.

Prossimo appuntamento con il Taekwondo WT CONI a Varese, con l'”Insubria cup” che ospiterà 1500 iscritti su 10 campi di gara.

