L’incanto di una favola con la sua dimensione gioiosa e sospesa tra realtà e sogno. Ritorna a Cagliari “Lo Schiaccianoci” con tutte le suggestioni della musica di Cajkovskij. “Un balletto sofisticato ed estremamente popolare. Un pozzo delle meraviglie dove si possono trovare numerose e differenti chiavi di lettura”, così la giornalista e critica di danza Silvia Poletti nel presentare l’opera a Cagliari.

Il balletto in due atti, dal racconto “Schiaccianoci e il re dei topi” di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, va in scena dal 16 al 24 novembre al Teatro Lirico di Cagliari nella versione magica, colorata, onirica, effervescente del coreografo e regista Amedeo Amodio e le fantastiche scene e i variopinti costumi di Emanuele Luzzati, “creatore di visioni infantili fantastiche”, ha aggiunto Poletti. E’ il sesto e attesissimo appuntamento della Stagione lirica e di balletto. Prodotto da Daniele Cipriani Entertainment, ha avuto in Italia uno straordinario successo. Schiaccianoci mancava dal palcoscenico cagliaritano dal 2014.

Interpreti principali due étoile internazionali che rappresentano le due grandi scuole di balletto russe Liudmila Konovalova e Alexey Popov e in alternanza una coppia di stelle del balletto molto amata in Italia, Anbeta Toromani talentuosa ballerina albanese, seconda classificata ad Amici nel 2003 e Alessandro Macario. In scena i solisti e il corpo di ballo Daniele Cipriani Entertainment. “Per i grandi è una sinfonia dell’infanzia – ha sottolineato Silvia Poletti – a ricordarci quello che siamo stati, l’innocenza, il gioco, la scoperta, la sorpresa, l’attesa delle notti di Natale, la fantasia teatrale e naturalmente la danza, che ci trasporta di per sé in una dimensione fantastica. Una serie di ingredienti che portano il pubblico a innamorarsi e emozionarsi dello Schiaccianoci da circa 130 anni. Per i bambini oltre alla favola, oltre alla musica di Caikovsky così ricca di suggestioni, è uno scoprire il gioco del teatro attraverso l’elemento più immediato, il linguaggio del corpo”. Orchestra del Lirico e Coro di voci bianche del Conservatorio di Cagliari sono diretti da Alessandro Ferrari, maestro del Coro di voci bianche, Enrico Di Maira.

