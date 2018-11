Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri questa mattina per la caduta albero.

Probabilmente a causa delle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi, in via de Gasperi, la strada principale del paese, è caduto un albero che ha invaso la sede stradale.

Fortunatamente al momento dell’incidente non transitava nessuno. Sul posto si è recata immediatamente la squadra di pronto intervento del competente distaccamento di Ozieri che, con l’ausilio di motoseghe in dotazione al corpo, hanno prontamente messo in sicurezza lo scenario.

