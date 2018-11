La Guardia costiera di Cagliari è impegnata da due giorni nella ricerca di un barchino con a bordo alcuni migranti partito presumibilmente l’8 novembre scorso, insieme ad altri due imbarcazioni, dalle coste dell’Algeria verso la Sardegna. La segnalazione è arrivata dai 15 migranti sbarcati due giorni fa sulle coste del Sud Sardegna.

Gli algerini, sentiti dalle forze dell’ordine, hanno dichiarato di aver lasciato il loro Paese con altri due barchini: uno sarebbe tornato indietro, del secondo non hanno saputo fornire alcuna indicazione precisa, paventando la possibilità che fosse ancora in mare. La Guardia costiera ha immediatamente avviato le ricerche.

È in corso da giorni il pattugliamento di un ampio tratto di mare nell’area sud occidentale della Sardegna. Utilizzate motovedette della Guardia costiera di Cagliari e Carloforte. In volo anche il mezzo aereo della Guardia costiera nazionale, interrogati i mercantili e i pescherecci in transito lungo le coste, lanciati avvisi via radio, ma al momento non è stata recuperata alcuna traccia del barchino.

