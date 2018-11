Saranno cinque le autobotti a servizio dei residenti di Alghero, operative domani, martedì 13 novembre, a causa della chiusura dell’erogazione idrica nel centro abitato e sulla Nurra.

Stazioneranno in via De Gasperi, via Pisa zona Pietraia, nel piazzale al fianco dell’Ospedale Marino, nella borgata di Maristella e in Piazza Sulis.

Il servizio sostitutivo, istituito grazie alla sinergia operativa tra Comune, Protezione civile, Forestas e Abbanoa, è stato reso necessario per lo stop all’impianto di potabilizzazione di Monte Agnese e in considerazione dell’impossibilità di approvvigionamento alternativo dal Ramo Cuga, sempre da parte dell’Enas.

