Un 60enne di Santa Giusta, originario di Ovodda (Nu) intorno alle 13,30 è caduto da un’altezza di tre metri mentre eseguiva dei lavori di sistemazione sul tetto di un capannone nella sua azienda di Palmas Arborea (Or).

Immediatamente soccorso dal personale dell’Associazione Soccorso Volontari di Simaxis, l’uomo, che non ha perso conoscenza (era vigile e orientato), è stato portato al ‘Brotzu’ di Cagliari per accertamenti con l’elicottero. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche l’Arma dei carabinieri.

