Verso l’approvazione della proposta di legge sull’inquadramento del personale dell’Agenzia Forestas nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale. Oggi, alla vigilia della votazione in Aula dei singoli articoli, sono stati presentati 32 emendamenti: 27 della maggioranza e cinque dell’opposizione. Nel Pd, almeno tre consiglieri (Gigi Ruggeri, Daniela Forma e Antonio Solinas) sono contrari al passaggio in blocco dei dipendenti nella pianta organica della Regione.

E infatti sono 17 le proposte di modifica presentate da Daniela Forma, tutte soppressive, 17 quelle del presidente della commissione Urbanistica Solinas e una di Gigi Ruggeri. Gli emendamenti dell’opposizione portano invece la firma di Marco Tedde (FI), Paolo Truzzu (Fdi), Oscar Cherchi (FI) e Stefano Coinu (FI). Resta comunque lontana la soluzione preferita dall’assessore al Personale, Filippo Spanu, quella di inserire i lavoratori in un “comparto specifico di contrattazione collettiva regionale”.

Nel pomeriggio si riunisce la commissione Autonomia per l’esame degli emendamenti, mentre il ritorno della pdl in Aula è in programma per domani alle 10.

