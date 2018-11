Al via l’iter della Finanziaria 2019 in commissione Bilancio del Consiglio regionale. Oggi il parlamentino presieduto fa Franco Sabatini (Pd) ha ascoltato l’assessore alla Programmazione, Raffaele Paci, che ha illustrato i punti principali della manovra da 8 miliardi e 200 milioni di euro.

“La legge mette al centro le famiglie, progetta lo sviluppo per creare occupazione, azzera totalmente il decennale debito della sanità, protegge le fasce più deboli con il Reis e investe fortemente sugli enti locali e sulla programmazione territoriale anche per rilanciare le zone interne e contrastare lo spopolamento”, ha spiegato Paci.

Il tutto, ha sottolineato, “tenendo le tasse più basse d’Italia, quelle per le imprese (Irap) e quelle sulla persona (Irpef). Questo significa lasciare 130 milioni in più a disposizione delle imprese e 100 delle famiglie”. Il vicepresidente della Giunta ha poi precisato che “tutti gli stanziamenti previsti sono in aumento rispetto agli anni passati”.

A disposizione, inoltre, ci sono 40 milioni di euro non vincolati. La destinazione sarà discussa in Aula assieme al Consiglio. “Noi – ha anticipato l’assessore in commissione – vorremmo destinare quelle risorse alle famiglie, attraverso misure ancora da definire”. I lavori della commissione proseguono con le audizioni delle associazioni delle imprese e dei sindacati.

