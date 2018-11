Sul sito del comune di Sassari (clicca qui) è pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi a favore di cittadini soggetti a uno sfratto “per morosità incolpevole”, con citazione della convalida.

Gli interessati potranno richiedere i moduli di domanda negli uffici comunali del settore Politiche della Casa, in via Coppino 18, all’Urp in corso Angioy 15 o sul sito dell’Ente. Il termine scade alle 13 del 30 novembre.

Le domande potranno pervenire anche tramite delle organizzazioni sindacali di categoria.

