Mercoledì 14 novembre, a partire dalle ore 9:00 e per qualche ora a seguire, la ditta di manutenzione stradale interverrà nell’Asse mediano per la sostituzione di una caditoia.

L’intervento è previsto al km 2.900 in direzione Ss 131, in prossimità dell’uscita per Quartu, e determinerà un restringimento di carreggiata.

