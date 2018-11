Le squadre di Abbanoa hanno completato i lavori in via Milano a Cagliari dove questa mattina, all’altezza dell’incrocio con via Bari, si è verificato un improvviso guasto sulla condotta che alimenta i quartieri di Bonaria e Marina.

La rottura ha riguardato una vecchia tubatura in ghisa grigia del diametro di 300 millimetri. La condotta è risultata lesionata in più punti. Per questo motivo i tecnici di Abbanoa hanno deciso di procedere con la sostituzione integrale di un intero tratto di circa cinque metri.

Ripristinata l’erogazione nella parte del quartiere di Bonaria in prossimità della rottura e nella zona alta del rione della Marina.

Commenti

comments