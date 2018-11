Dopo il completamento della riparazione programmata lungo l’acquedotto Coghinas 2, si è verificato un’ulteriore rottura che prolungherà i tempi di interruzione dell’approvvigionamento di acqua grezza per i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. I tecnici dell’Enas hanno preventivato uno slittamento di quattro/cinque ore rispetto alla riapertura programmata per le 19.

Di conseguenza la ripresa della produzione di acqua potabile negli impianti per i centri interessati subirà un ritardo. Tutte le squadre di Abbanoa, sia i tecnici nei potabilizzatori sia gli operatori di rete, sono mobilitati per effettuare tutte le attività necessarie a far fronte allo slittamento dei tempi con l’obiettivo di ridurre i disservizi quanto possibile.

Per far fronte alle emergenze idriche e fino al ripristino dell’erogazione in rete, resterà operativo il servizio di autobotti: quattro a Sassari (due negli ospedali e due in Via Bachelet e Viale Adua), due ad Alghero (Via De Gasperi e all’ospedale Marino), una rispettivamente a Porto Torres (Via delle Vigne-ingresso Campo Sportivo) e Castelsardo (piazza Centrale).

Commenti

comments