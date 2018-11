Questioni di giorni e Massimo Zedda ufficializzerà la sua disponibilità a guidare la coalizione di centrosinistra in vista delle regionali di febbraio. La prima occasione nella quale il sindaco di Cagliari potrebbe fare l’annuncio è l’incontro in programma giovedì 15 alle 17.30 nella sede della Fondazione Aldo Berlinguer in via Emilia a Cagliari.

Il dibattito “La Sardegna ai tempi della destra populista” è organizzato da Art 1 Sdp. Tra gli altri interverranno Andrea Zucca (Sinistra Italiana), Thomas Castangia (Possibile), Davide Burchi (Pd), Francesco Agus (Campo Progressista Sardegna), Yuri Marcialis (Art 1 Mdp). Le conclusioni saranno affidate a Zedda che potrebbe approfittarne per dichiarare la sua discesa in campo.

Ravvicinata anche la seconda chance offerta al sindaco di Cagliari per sciogliere la riserva. Si tratta di una iniziativa che i 130 primi cittadini che hanno chiesto a Zedda di fare il candidato governatore starebbero organizzando probabilmente nel fine settimana in un comune del centro Sardegna.

