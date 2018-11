Aumentare il numero dei posti letto di cardiochirurgia, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia nell’area del Nord-ovest Sardegna. La richiesta indirizzata al presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e all’assessore alla Sanità, Luigi Arru, arriva dal presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, e dai consiglieri del Pd Luigi Lotto, Valerio Meloni e Raimondo Cacciotto.

In una lettera invitano la Giunta a “tenere conto delle osservazioni emerse in commissione e negli incontri sul territorio prima della approvazione finale sulla ripartizione dei posti letto e sulla riconversione dell’offerta degli ospedali pubblici e privati nel nord-ovest dell’Isola”. In particolare, sostengono, “sono sottostimati rispetto alle esigenze del territorio i posti dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari”.

Occorre, poi, “aumentare i posti letto di nefrologia e gastroenterologia, rimodulare la distribuzione di quelli di otorinolaringoiatria tenendo conto che è necessario garantire la presenza della specialità nel presidio di Alghero – Ozieri”. Ancora: “Entro la fine dell’anno bisogna aprire la rianimazione dell’ospedale di Alghero”.

Infine, in merito alla vertenza del Policlinico sassarese, “si auspica un’immediata soluzione che scongiuri ogni chiusura anche temporanea della struttura con i mantenimento degli 88 posti letto previsti nel piano di riordino della Rete ospedaliera”.

