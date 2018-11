E’ attesa entro la mattinata l’approvazione in Consiglio regionale della proposta di legge per l’inquadramento del personale dell’Agenzia Forestas nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale. Due le correzioni che l’Aula dovrebbe votare: una sugli operai stagionali (1.350 su 5.500), con l’obiettivo di una stabilizzazione prossima ventura, l’altra sulla data per l’avvio delle trattative per il nuovo contratto.

Non dovrebbe passare, invece, la linea proposta dall’assessore al Personale Filippo Spanu per l’inserimento dei lavoratori in un “comparto specifico di contrattazione collettiva regionale”.

Intanto in piazza Garibaldi si sono riuniti i sindacati autonomi – Confederdia, Sadirs e Cateofor – con i lavoratori che sposano in toto il provvedimento all’esame dell’Assemblea. Almeno in cinquecento seguono in diretta streaming la seduta del Consiglio. Non è prevista, invece, alcuna manifestazione delle sigle confederali che hanno già bocciato la proposta di legge.

Commenti

comments