Investimento di pedone questa mattina in via Bacaredda, a Cagliari.

Un’Alfa 166 guidata da un 80enne di Cagliari, arrivato all’altezza di via Manzoni non ha dato precedenza a un pedone che attraversava sulle strisce, urtandolo e facendolo cadere a terra.

Nella caduta il pedone, una 34enne residente a Monserrato, è rimasta ferita. Veniva immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

