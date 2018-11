Ancora qualche giorno di bel tempo sulla Sardegna. Eh sì, perché lo sviluppo di un blocco anticiclonico scandinavo inizierà a dirottare aria assai fredda verso il cuore dell’Europa, facendo irruzione sul Mediterraneo e toccando anche l’Isola.

Freddo che influenzerà anche il nostro tempo, determinando non soltanto un peggioramento delle condizioni meteo ma anche un sostanzioso abbassamento delle temperature.

Un vero e proprio tracollo termico, che potrebbe regalare agli amanti della neve le prime soddisfazioni. Questa la situazione che si potrebbe verificare sul Bruncu Spina, secondo IlMeteo.it, in questo gelido week-end:

Le anomalie termiche pertanto sono consistenti e paradossalmente si fanno sentire maggiormente in quota. Al suolo abbiamo tanta umidità pregressa, frutto delle eccezionali precipitazioni delle scorse settimane. In tal modo l’escursione termica giornaliera – pronunciata – determina lo sviluppo di locali banchi di nebbia tanto su coste e pianure quanto nelle aree vallive dell’interno. Ovviamente non sono nebbie diffuse, ma laddove presenti stazionano per diverse ore (dal calare del sole sino alla prima parte del mattino).

