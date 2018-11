Una donna morta e un ferito grave. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 131 Dcn all’altezza del bivio per Nuoro, al Km 54 in direzione Abbasanta. La donna, di cui ancora non si conoscono le generalità, viaggiava su una Fiat Panda che si è scontrata con un autoarticolato.

Alla guida della vettura l’uomo rimasto ferito. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16.30. l’uomo è stato trasportato dall’elisoccorso del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro, mentre per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia stradale: la carreggiata è ancora chiusa al traffico per i rilievi di rito.

