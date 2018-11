“Via libera alla proroga del finanziamento Cipe da 150milioni di euro per la Sassari-Alghero”.

Lo annuncia la deputata algherese Paola Deiana, del Movimento Cinque Stelle. Lo stanziamento era stato prorogato dall’allora ministro Graziano Delrio sino al 31 dicembre prossimo.

“Abbiamo presentato l’emendamento da inserire nel decreto fiscale, concordato con le forze di maggioranza, che consentirà la proroga dei finanziamenti destinati alla statale 291”, spiega Deiana, secondo la quale, il risultato è frutto di “un assiduo e impegnativo dialogo con i ministeri competenti, grazie al quale finalmente i risultati iniziano a vedersi”. Domani a Roma ci sarà la conferenza di servizi decisoria per l’approvazione delle modifiche al tracciato, vero motivo del ritardo accumulato sin qui nella realizzazione del primo lotto dell’arteria viaria e della “bretella” che dovrà portare sino all’aeroporto, favorendo i collegamenti con tutto il territorio. Parteciperanno i ministeri dei Beni culturali, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, l’Anas, la Regione e il Comune di Alghero. “Eliminato ogni impatto ambientale, lavoriamo perché il governo dia il via libera al tracciato”, annuncia il sindaco di Alghero, Mario Bruno, che parteciperà di persona alla commissione per la Valutazione di impatto ambientale.

