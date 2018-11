“Un giusto punto di equilibrio, che non ipoteca le scelte che saremo chiamati a fare da qui a breve, come avrebbe fatto un’eventuale presidenza diretta”. Così su Facebook il senatore del Psd’Az-Lega, Christian Solinas, a proposito della sua elezione alla vicepresidenza della commissione Antimafia. Solinas si riferisce evidentemente all’eventuale scelta di guidare la coalizione del centrodestra in vista delle regionali di febbraio se, come è prevedibile, il leader della Lega Matteo Salvini indicherà proprio il segretario sardista come candidato governatore.

La presidenza della bicamerale d’inchiesta, infatti, avrebbe compromesso la possibilità di una discesa in campo del senatore. “Sono stati giorni intensi di valutazioni complesse e trattative importanti – scrive oggi – e la vicepresidenza è un punto di serietà, perché l’importanza e il perimetro degli argomenti e dei poteri connessi alla commissione meritano una guida stabile e duratura.

Una scelta ponderata, senza rimorsi né rimpianti, per chi – come me, sardo e sardista – porta sempre e prima di tutto la Sardegna nella testa e nel cuore”. Solinas, inoltre, non ha mancato di ringraziare Matteo Salvini per “la stima e la considerazione che mi ha voluto riservare anche in questa occasione, avverto per intero la responsabilità alle quali mi chiama questo alto ruolo nelle istituzioni democratiche”.

Commenti

comments