Prosegue venerdì 19 ottobre alle 21 con lo spettacolo “C’era una volta Ettore Petrolini”, la seconda edizione di TeatrExma, la stagione teatrale organizzata dal Teatro dallarmadio, con la direzione artistica di Fabio Marceddu, anima, con Antonello Murgia, della compagnia cagliaritana.

La stagione, iniziata a ottobre per concludersi nel mese di aprile 2019, organizzata in coproduzione con il Consorzio Camù, sarà ospitata tutta all’EXMA di via San Lucifero 71, nello spazio riallestito per poter accogliere produzioni teatrali con una particolare attenzione alle varie tipologie di accessibilità. “Nello specifico – dice Francesca Spissu, presidente del Consorzio Camù – si è avviato un processo di ripensamento degli spazi interni, anche con un adeguamento tecnologico-strumentale della sala conferenze e un’implementazione dell’offerta culturale con attività che sviluppino le possibilità di coinvolgimento dell’utenza e un maggior accesso e all’aumento dei pubblici, grazie al progetto EXsMArt che stiamo realizzando con un finanziamento sul bando Culture Lab della Regione Sardegna e in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cagliari”.

Opera di Emanuele Bosu, “C’era una volta Ettore Petrolini” si è aggiudicato il 1° Premio come Miglior Spettacolo al Concorso Giardini Aperti Città di Cagliari Arte e Natura 2018, per la sua vivacità interpretativa e al recupero della tradizione teatrale. In scena con Emanuele Bosu, la giovane attrice Giulia Maxia accompagnati dal pianista Giovanni Pilia.

Informazioni e prenotazioni ai numeri 339.7102534 e 340.5332685. In alternativa inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: promoteatro@gmail.com .

