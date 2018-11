Musica, prodotti di eccellenza, arte, tradizione e cultura: sono gli ingredienti di Saboris Antigus, manifestazione enogastronomica e culturale che ha preso il via domenica 11 novembre a Gergei e coinvolgerà altri cinque paesi tra Trexenta e Sarcidano fino a Natale.

Il prossimo appuntamento, domenica 18 novembre, è a Selegas. Dalle 9 del mattino i visitatori potranno assaggiare i prodotti del territorio, visitare le case storiche e i centri culturali come Casa Puddu, Casa Erriu, sa domu de sa Contissa, l’ex Cinema, sa Ziminera e il Museo d’arte sacra, la chiesa di Sant’Anna e San Gioacchino e quella di Sant’Elia e ammirare i diversi murales realizzati tra Selegas e la sua frazione di Seuni. Adulti e bambini saranno coinvolti in diverse attività legate al grano e alle produzioni tipiche, come i laboratori di pasta fresca, pane, formaggio, ricotta e dolci tipici seleghesi. Ci saranno diversi stand con artigianato e degustazioni, accompagnati dal suono degli strumenti musicali tradizionali. Alle 9.30 a Casa Erriu sarà aperta al pubblico la mostra di video e fotografie “Correva l’anno… ricordi di Selegas e Seuni”, dalle 10 per le strade del paese ci saranno i balli sardi itineranti con Su Cuntzertu antigu.

Dal pomeriggio si esibiranno i gruppi folk di Selegas, Siurgus Donigala, San Nicola Ortueri e Nuoro presentati da Maria Luisa Congiu e accompagnati all’organetto da Luca Schirru. Alle 17 inizierà il concerto del gruppo folk rock degli Istentales. La serata si concluderà con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Il ricco calendario di Saboris Antigus, realizzato dalle sei amministrazioni comunali grazie al contributo dell’assessorato al Turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna, prevede percorsi del gusto, spettacoli, musica, arte, danza, laboratori e giochi per bambini. Filo conduttore dell’evento è il grano, elemento che accomuna la vita, la storia e il lavoro dell’uomo da infinite generazioni e che avvicina paesi diversi tra loro ma legati dalla tradizionale coltivazione dei cereali. Pasta fresca, olio, vino, formaggi e dolci tipici saranno proposti ai visitatori da produttori e artigiani locali attraverso punti ristoro e stand di degustazione. Non solo enogastronomia: i sei comuni hanno preparato percorsi culturali tra antiche case padronali, chiese, santuari, monumenti e siti archeologici che testimoniano una frequentazione della Trexenta e del Sarcidano fin dall’età nuragica.

Il calendario di Saboris Antigus proseguirà domenica 2 dicembre a Siurgus Donigala, sabato 8 dicembre a Suelli, domenica 9 a Guasila e si concluderà domenica 23 dicembre a Nurri.

Commenti

comments