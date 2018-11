Torna lo storico collegamento estivo Genova-Olbia operato da Gnv. Dopo l’apertura delle prenotazioni per la stagione 2019, che ha confermato la linea estiva Genova-Porto Torres, da venerdì 16 novembre sarà possibile prenotare anche i viaggi Genova-Olbia. Le partenze da Genova, con la possibilità di scegliere come destinazione Olbia o Porto Torres, spiega la compagnia in una nota, consentiranno un’offerta più ampia sulla destinazione Sardegna.

E’ inoltre disponibile, precisa la nota, fino a 6 giorni prima della partenza, la nuova opzione ‘blocca il prezzo’, che consente di riservare la soluzione di viaggio desiderata bloccando il prezzo per 48 ore, al termine delle quali sarà possibile confermare il viaggio e procedere al pagamento oppure cancellare la prenotazione. I clienti potranno scegliere anche l’opzione ‘prevendita’, introdotta nel 2016, che consente di prenotare il biglietto versando il 20% del totale (tasse incluse) e concludere la procedura d’acquisto 30 giorni prima del viaggio, saldando il restante 80% dell’importo tramite Agenzia di Viaggio o Contact Center di Gnv.

La compagnia aumenta la propria offerta, passando da 6 a 7 linee sul mercato domestico, di cui 5 attive tutto l’anno da e per la Sicilia e 2 collegamenti stagionali per la Sardegna verso Porto Torres e Olbia, oltre alle 11 linee internazionali da e per Tunisia, Marocco, Spagna, Francia e Albania.

