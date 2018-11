È di oltre 23 milioni di euro il valore dell’accordo quadro pubblicato sulla piattaforma SardegnaCat della Centrale regionale di committenza e presentato oggi a Sassari agli operatori economici del settore edile. L’incontro, al quale hanno partecipato numerose imprese oltre al direttore generale della Crc e al personale del Servizio interventi sul patrimonio che ha progettato la procedura di gara, è servito per illustrare il meccanismo di funzionamento dell’intesa e le sue peculiarità.

Si tratta del primo accordo quadro centralizzato per l’esecuzione di lavori, nato dalla raccolta del fabbisogno di manutenzione di tutto il patrimonio immobiliare del Sistema Regione, completamente informatizzato e basato sul sistema del rilancio competitivo. È una procedura in due fasi: la prima gestita completamente dalla Crc, nella quale si qualificheranno 76 operatori nei 10 lotti nei quali è suddiviso l’appalto; la seconda, a carico delle amministrazioni del Sistema Regione che inviteranno le imprese a rilanciare il prezzo sulla base degli appalti specifici di cui hanno bisogno.

Il tutto attraverso SardegnaCat, lo strumento creato con l’obiettivo di razionalizzare la spesa della regione e per ottimizzare le procedure di gara. Il territorio regionale è stato suddiviso in 5 zone (Città metropolitana di Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro e Sud Sardegna) e per ogni zona sono stati individuati due lotti, uno per ogni classifica di lavorazioni edili rientranti nella categoria OG1. In particolare si dà spazio alle imprese che hanno la I e la II classifica, ossia alle piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto imprenditoriale locale.

L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contemperando quindi qualità dell’offerta e ribasso sul prezziario regionale. La procedura è aperta e pertanto tutti possono partecipare semplicemente accedendo alla piattaforma SardegnaCat e ottenendo le credenziali di accesso che abilitano a presentare la propria offerta che deve pervenire entro le ore 12.00 del prossimo 14 dicembre.

