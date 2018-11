Gli studenti tornano in piazza domani, venerdì 16 novembre, a Cagliari. Il corteo, che si muoverà al grido “Giù La Maschera”, organizzato da Organizzato da Eureka – Rete degli Studenti Medi Cagliari, per toccherà diversi temi: i fondi per l’istruzione, l’alternanza scuola lavoro, la sicurezza e il diritto allo studio.

La manifestazione passerà per le vie di Cagliari: la partenza è prevista per le 9 da piazza Repubblica, poi proseguirà in via Dante in senso di marcia verso piazza Giovanni XXIII, dove si concluderà.

Commenti

comments