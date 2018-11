La società ippica di Cagliari vende, singolarmente, 10 cavalli di proprietà della Società, la vendita è fissata per martedì 18 dicembre alle ore 10. Le domande di partecipazione alla vendita di ogni singolo cavallo dovranno essere depositate a mano presso la Segreteria della Società Ippica di Cagliari, entro e non oltre le ore 16 del giorno giovedì 13 dicembre 2018, secondo le modalità ed indicazioni del regolamento di vendita pubblicato e visionabile nel sito della Società Ippica al seguente link (clicca qui).

Per informazioni e per visionare i cavalli è possibile contattare la Segreteria della Società Ippica di Cagliari S.r.l In Liquidazione – Ippodromo Gen.Gutierrez Lungo Mare Poetto al numero di telefono 070.373863 o tramite email : info@ippodromocagliari.it – societaippica@legalmail.it .

