La manifestazione ‘Vita da Elfi’, che dal 2014 porta adulti e bambini alla scoperta della foresta di Montarbu, riceve il patrocinio e il marchio di qualità da parte del Comune di Seui e organizza per dicembre un nuovo appuntamento.

È previsto per il fine settimana dal 7 al 9 dicembre 2018 nella foresta di Montarbu. “Si tratta di una residenza nella foresta riservata agli adulti – fa sapere l’associazione Punti di Vista – durante la quale i linguaggi dell’arte si integrano alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche offerte dal luogo. In questa edizione, tra tante sorprese, abbiamo deciso di inserire dei momenti di yoga. Le sessioni saranno alla portata di tutti, sia per chi ama questa pratica, che per i curiosi che vorrebbero conoscerla. Un weekend di tranquillità, lontani da internet e dai cellulari”.

Durante la residenza, nei pinnetos e nella foresteria dell’Agenzia Forestas, agli ospiti saranno proposti itinerari artistici alternati a percorsi sensoriali, laboratori creativi e ampi spazi dedicati al relax, attraverso i quali poter scoprire e conoscere una delle foreste tra le meglio conservate in Sardegna.

A fine dicembre ‘Vita da Elfi’ ritorna anche per i più piccoli, ragazze e ragazze dagli 11 ai 14 anni. Si svolgerà a Villacidro nella foresta di Montimannu nel fine settimana tra il 27 e il 31 dicembre: “Sarà un’occasione per vedere la meravigliosa foresta con i colori e i profumi dell’inverno”. Per informazioni segreteria@ associazionepuntidivista.it.

