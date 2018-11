Ha guidato contromano sulla statale 131 Dcn nel tratto Nuoro-Ottana seminando il panico tra gli automobilisti in transito. Sono stati loro a dare l’allarme consentono alla Polizia di intercettare e bloccare per tempo la vettura, scongiurando così possibili gravi incidenti. Alla guida c’era una donna romena di 30 anni in stato confusionale: sottoposta ai controlli, è risultata negativa all’etilometro.

Per lei è comunque scattato il ritiro della patente. Poteva anche andarle peggio: attorniata al momento del fermo da alcuni automobilisti spaventati e arrabbiati per la sua corsa contromano, ha rischiato di essere aggredita. Solo l’intervento degli agenti della Volante della questura di Nuoro ha evitato che la situazione degenerasse.

Commenti

comments