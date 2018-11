Sardus Frades nasce dall’amore per l’hip hop che resiste negli anni, un tributo all’hip hop made in sardinia e al suo potere universale che unisce, crea, si rinnova ma non cancella la sua radice culturale e musicale come quella del funk e la cultura black.

Sardus Frades è un progetto di Lozar attivista hip hop, Rapper sulcitano già dai primi anni 2000. La compilation offre una varietà di suoni e ritmi, dal pezzo più sporco molto più boombap con gli scratch, al pezzo gfunk con il talkbox, sino a toccare sonorità più contemporanee e più urban.



Tra i vari nomi più storici saranno presenti: Quilo Sa Razza , Su Rais , CoolCaddish , Giocca , Blanco Sporco aka Skaz , Guapo ; insomma alcuni tra i nomi storici che in Sardegna hanno sempre portato alta la bandiera di questa cultura.

La compilation sarà online entro Novembre 2018 e sarà scaricabile gratuitamente attraverso un link che troverete nei vari account social degli artisti partecipanti e su questo portale nootempo.net

Il progetto Sardus Frades potrebbe in futuro ampliarsi e regalarci anche un secondo volume dedicato alla cultura musicale hip hop che metta al centro altri artisti che per vari motivi non hanno potuto partecipare.

Commenti

comments