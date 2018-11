I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Maurilio Murru e Desirè Manca, hanno presentato un esposto contro il giro di prostituzione che ogni notte si palesa nelle strade della zona industriale di Predda Niedda. La denuncia è stata presentata agli uffici del Comune di Sassari, alla Procura, alla Questura, ai Carabinieri e al Comando della Polizia locale.

“Dalle 18 in varie zone prive di illuminazione pubblica stazionano varie prostitute, alcune delle quali appaiono essere di minore età. Nonostante le plurime richieste di interventi, a tutt’oggi la situazione appare sempre più degradata, peraltro in una zona ad alto tasso di traffico e attività commerciali”, denunciano i due consiglieri comunali. “Non pare che le forze dell’ordine abbiamo mai presidiato le vie di Predda Niedda interessate dal fenomeno al fine di identificare i soggetti che accompagnano le prostitute, né pare che siano mai stati effettuati dei controllo per verificare l’età delle ragazze, se le stesse siano munite di regolare permesso di soggiorno e, infine, se tale attività costituisca una loro libera scelta o a ciò vengano costrette da terzi non meglio identificati soggetti”, continuano Murru e Manca.

“Chiediamo pertanto che l’autorità giudiziaria, ravvisati gli estremi di reato, voglia procedere all’identificazione delle persone che si rendono responsabili di questi fatti e voglia altresì procedere penalmente nei loro confronti”.

