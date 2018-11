Con un’ordinanza emessa oggi, il giudice del Tribunale di Sassari Silvio Lampus, accogliendo l’eccezione sollevata dai legali dell’Ats Sardegna e della Regione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso proposto dall’Aias nei confronti di Ats e della Regione, col quale l’Associazione per l’assistenza agli spastici chiedeva l’inapplicabilità della risoluzione contrattuale disposta dalla stessa Azienda sanitaria unica.

Il Giudice ha inoltre evidenziato, in merito all’inadempimento contrattuale contestato all’Aias, che questo si sostanzia “nel mancato pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti, e ciò comporta la risoluzione del contratto”. Da ciò deriva che – si legge in una nota della Regione – l’Ats ha agito rispettando le clausole contrattuali ed ottemperando a quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di schemi di contratto che l’Ats stessa deve adottare nei suoi rapporti con gli erogatori privati di prestazioni sanitarie.

