“Oggi è un giorno di dolore, al di là del pensiero di ciascuno sul fenomeno immigrazione”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, interviene sul ritrovamento di due persone morte in mare durante il tentativo di raggiungere la Sardegna dall’Algeria.

“Ma – prosegue il parlamentare sardo – bisogna guardare la realtà in faccia, togliendo la benda dagli occhi, e dire chiaramente che chi attraversa il mare spesso va incontro alla morte per inseguire l’illusione di un maggiore benessere. Da anni ribadiamo la necessità di bloccare le partenze sulla rotta Algeria-Sardegna, che proseguono durante tutto l’arco dell’anno e negli scorsi mesi il Governo ha accolto un nostro ordine del giorno sul tema. Ora è il momento dei fatti: si promuova subito un incontro con le autorità algerine per fermare i barchini, per fermarli subito senza attendere il prossimo sbarco o la prossima tragedia. Questa – conclude Cappellacci – è l’unica, vera, azione umanitaria”.

