“L’Aias si difenderà in tutte le sedi contro il provvedimento del giudice del Tribunale di Sassari del 15 novembre. Sulla risoluzione del contratto, infatti, lo stesso giudice si è limitato a pronunziarsi sulla giurisdizione del giudice amministrativo senza entrare nel merito della ragione delle parti”. E’ quanto si legge in una nota dell’Aias, in merito all’ordinanza emessa dal Tribunale sassarese.

“Oggi, con il Consiglio Direttivo dell’Aias e della Fondazione Stefania Randazzo e nei prossimi giorni assieme ai legali – prosegue la nota – valuteremo le doverose azioni a tutela dell’Associazione per contrastare l’inspiegabile e illegittimo comportamento dell’Assessorato regionale alla Sanità e dell’Ats e decidere le azioni, anche legali, più idonee a tutelare il nostro lavoro. La Sentenza della Corte d’Appello di Sassari riguardante il credito vantato nei confronti della Regione per prestazioni erogate dall’Associazione a favore di utenti della vecchia Usl di Alghero per un ammontare di capitale di 2.612.000 (che negli anni a cui risale erano 5 miliardi delle vecchie lire, e che oggi hanno fatto maturare ben più di 6 milioni circa di interessi più rivalutazione), ha stabilito che le rivendicazioni dell’Aias erano legittime e che il Contratto alla base delle prestazioni stesse era ed è perfettamente valido. Tutto ciò che dice la Sentenza smentisce quanto falsamente affermato da tutti coloro che puntualmente vanno contro l’Aias”.

