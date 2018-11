E’ stata riaperta, ed il traffico in questo momento è regolare – fa sapere l’Anas – la strada statale 125 che stamattina era stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto al km 279,400, all’altezza di Budoni, a causa di un allagamento a seguito delle abbondanti piogge cadute per tutta la notte nella zona costiera del nordest della Sardegna.

A seguito della nuova ondata di maltempo, il sindaco di Budoni Giuseppe Porcheddu aveva attivato il Centro operativo comunale (Coc) per gestire la situazione. Al momento non si registrano ulteriori disagi.

Commenti

comments